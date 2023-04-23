Военные РФ обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Белгородской области определенное количество своих войск. Обстреляны Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое и Красное Первое.

На Купянском направлении вражеским артобстрелам подверглись населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое.