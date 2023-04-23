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Военные РФ обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 18:47   23.04.2023
Елена Нагорная
Военные РФ обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Белгородской области определенное количество своих войск. Обстреляны Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое и Красное Первое.

На Купянском направлении вражеским артобстрелам подверглись населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 18:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".