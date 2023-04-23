Военные РФ обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Белгородской области определенное количество своих войск. Обстреляны Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое и Красное Первое.
На Купянском направлении вражеским артобстрелам подверглись населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое.
Читайте также: По Купянскому району Харьковщины враг бил из артиллерии — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Военные РФ обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 18:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".