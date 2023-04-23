Військові РФ обстріляли 12 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області певну кількість своїх військ. Обстріляні Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка та Берестове.