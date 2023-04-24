На Харьковщине враг обстрелял 12 населенных пунктов — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на линии фронта и у границ Украины по состоянию на 6:00 24 апреля.
«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое и Красное Первое на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.
В целом по территории Украины армия РФ нанесла один ракетный и 46 авиационных ударов, а также совершила 60 обстрелов из РСЗО. Генштаб отметил, что враг активно применяет крылатые авиабомбы. Напомним, предположительно, именно такие бомбы, предназначенные Харькову, на днях упали на Белгород.
Авиация Украины, в свою очередь, нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили три станции РЭБ противника. Также Силы обороны сбили 11 вражеских беспилотников: два «Мерлина», один «Орлан» и восемь «Ланцетов».
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Наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. В целом на фронте за сутки отбили 60 атак врага.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на линии фронта и у границ Украины по состоянию на 6:00 24 апреля".