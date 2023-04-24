На Харківщині ворог обстріляв 12 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на лінії фронту та біля кордонів України станом на 6:00 24 квітня.

“Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка і Берестове Харківської області”, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу.

Загалом по території України армія РФ завдала одного ракетного та 46 авіаційних ударів, а також здійснила 60 обстрілів з РСЗВ. Генштаб зазначив, що ворог активно застосовує крилаті авіабомби. Нагадаємо, ймовірно, саме такі бомби, призначені Харкову, днями впали на Бєлгород.

Авіація України, своєю чергою, завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії знищили три станції РЕБ противника. Також Сили оборони збили 11 ворожих безпілотників: два “Мерліна”, один “Орлан” та вісім “Ланцетів”.

Найбільш запеклі бої продовжуються за Бахмут та Мар’їнку. Загалом на фронті за добу відбили 60 атак ворога.