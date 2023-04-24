На Купянском направлении враг оборудует фортификационные сооружения — Генштаб

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Окоп, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка.

На Купянском направлении враг продолжает фортификационное оборудование позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Кисловка.