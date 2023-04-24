На Купянском направлении враг оборудует фортификационные сооружения — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Окоп, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка.
На Купянском направлении враг продолжает фортификационное оборудование позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 18:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".