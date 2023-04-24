На Куп’янському напрямку ворог облаштовує фортифікаційні споруди – Генштаб
Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 18:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".