В Харькове стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
С 17 по 23 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15% по сравнению с предыдущей неделей.
«Показатель заболеваемости составляет 105,1 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 75% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса», — отметили в мэрии Харькова со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней.
В общем с 17 по 23 апреля заболели 1487 человек, из них 34% — дети. Госпитализированы за неделю 168 жителей, из них 23% – дети до 17 лет.
Читайте также: В харьковских школах с 2022 года не отремонтировали ни одного укрытия
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове стали меньше болеть гриппом и ОРВИ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 17 по 23 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15% по сравнению с предыдущей неделей.".