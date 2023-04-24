В Харькове стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

С 17 по 23 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15% по сравнению с предыдущей неделей.

«Показатель заболеваемости составляет 105,1 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 75% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса», — отметили в мэрии Харькова со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней.

В общем с 17 по 23 апреля заболели 1487 человек, из них 34% — дети. Госпитализированы за неделю 168 жителей, из них 23% – дети до 17 лет.

Читайте также: В харьковских школах с 2022 года не отремонтировали ни одного укрытия