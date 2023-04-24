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В Харькове стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Общество 12:16   24.04.2023
Виктория Яковенко
В Харькове стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

С 17 по 23 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15% по сравнению с предыдущей неделей.

«Показатель заболеваемости составляет 105,1 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 75% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса», — отметили в мэрии Харькова со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней.

В общем с 17 по 23 апреля заболели 1487 человек, из них 34% — дети. Госпитализированы за неделю 168 жителей, из них 23% – дети до 17 лет.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 12:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 17 по 23 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15% по сравнению с предыдущей неделей.".