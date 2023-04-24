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У Харкові стали менше хворіти на грип та ГРВІ

Суспільство 12:16   24.04.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові стали менше хворіти на грип та ГРВІ

З 17 по 23 квітня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 15% у порівнянні із попереднім тижнем.

«Показник захворюваності становить 105,1 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 75% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу», – зазначили у мерії Харкова із посиланням на обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Загалом із 17 по 23 квітня захворіли 1487 людей, з них 34% – діти. Шпиталізовані за тиждень 168 мешканців, з них 23% – діти до 17 років.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 12:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 17 по 23 квітня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 15% у порівнянні із попереднім тижнем.".