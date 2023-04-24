У Харкові стали менше хворіти на грип та ГРВІ
З 17 по 23 квітня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 15% у порівнянні із попереднім тижнем.
«Показник захворюваності становить 105,1 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 75% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу», – зазначили у мерії Харкова із посиланням на обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Загалом із 17 по 23 квітня захворіли 1487 людей, з них 34% – діти. Шпиталізовані за тиждень 168 мешканців, з них 23% – діти до 17 років.
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Ви читали новину: «У Харкові стали менше хворіти на грип та ГРВІ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 17 по 23 квітня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 15% у порівнянні із попереднім тижнем.".