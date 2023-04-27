10 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами за сутки — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 27 апреля сообщил об обстрелах и строительстве врагом фортификаций на Купянском направлении.

«На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области. На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.

Об атаках на Харьковщине Генштаб не сообщил. При этом боевые действия продолжаются — на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки Силы обороны отбили 54 атаки врага.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 7 ракетных и 39 авиационных ударов и совершила 61 обстрел из РСЗО.

«Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника», — отметили в Генштабе.