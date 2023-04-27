10 населених пунктів Харківщини були під обстрілами за добу – Генштаб

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 27 квітня повідомив про обстріли та будівництво ворогом фортифікацій на Куп’янському напрямку.

“На Слобожанському напрямку противник обстріляв населені пункти Гур’їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області“, – перерахували в Генштабі ЗСУ.

Про атаки на Харківщині Генштаб не повідомив. При цьому бойові дії продовжуються – на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу Сили оборони відбили 54 атаки ворога.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала 7 ракетних та 39 авіаційних ударів та здійснила 61 обстріл з РСЗВ.

“Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника“, – зазначили в Генштабі.