На Харьковщине из-за обстрела горел дом, повреждены ЛЭП, магазин и остановка

В ГСЧС сообщили о последствиях «прилетов» на Харьковщине за прошедшие сутки.

«В 15:55 враг ударил из артиллерии по селу Петропавловка. Вражеский снаряд попал на частный двор. Загорелась крыша жилого дома и летняя кухня. К моменту прибытия спасателей 44-й ГПРЧ площадь пожара достигала 130 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар полностью потушили к 17:50, пострадавших нет.

Также спасатели осмотрели места «прилетов» в Липецкой и Ольхватской громадах. В Липцах поврежден многоквартирный дом и дворовые постройки. В Ольховатке – линии электропередач, продуктовый магазин, остановка транспорта, частные хозяйственные постройки и гараж.

Кроме того, в ГСЧС сообщили подробности о подрыве энергетиков на мине, который случился вчера.

«Около 15:30 в Харьковском районе произошел подрыв автомобиля с работниками «Харьковоблэнерго» на противотанковой мине. Событие произошло между селами Токаревка и Кочубеевка во время проведения восстановительных работ на линиях электропередач. В результате взрыва 1 человек погиб, еще 4 получили ранения», — отметили спасатели.