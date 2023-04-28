На Харьковщине из-за обстрела горел дом, повреждены ЛЭП, магазин и остановка
В ГСЧС сообщили о последствиях «прилетов» на Харьковщине за прошедшие сутки.
«В 15:55 враг ударил из артиллерии по селу Петропавловка. Вражеский снаряд попал на частный двор. Загорелась крыша жилого дома и летняя кухня. К моменту прибытия спасателей 44-й ГПРЧ площадь пожара достигала 130 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар полностью потушили к 17:50, пострадавших нет.
Также спасатели осмотрели места «прилетов» в Липецкой и Ольхватской громадах. В Липцах поврежден многоквартирный дом и дворовые постройки. В Ольховатке – линии электропередач, продуктовый магазин, остановка транспорта, частные хозяйственные постройки и гараж.
Кроме того, в ГСЧС сообщили подробности о подрыве энергетиков на мине, который случился вчера.
«Около 15:30 в Харьковском районе произошел подрыв автомобиля с работниками «Харьковоблэнерго» на противотанковой мине. Событие произошло между селами Токаревка и Кочубеевка во время проведения восстановительных работ на линиях электропередач. В результате взрыва 1 человек погиб, еще 4 получили ранения», — отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о последствиях «прилетов» на Харьковщине за прошедшие сутки".