На Харківщині через обстріли горів будинок, пошкоджено ЛЕП, магазин та зупинку

У ДСНС повідомили про наслідки “прильотів” на Харківщині минулої доби.

“О 15:55 ворог поцілив з артилерії по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Ворожий снаряд влучив на приватне подвір’я. Загорівся дах житлового будинку та літня кухня. На час прибуття рятувальників 44-ї ДПРЧ площа пожежі сягала 130 кв. м”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу повністю загасили до 17:50, постраждалих немає.

Також рятувальники оглянули місця “прильотів” у Липецькій та Вільхуватській громадах. У Липцях пошкоджено багатоквартирний будинок та дворові споруди. В Ольховатці – лінії електропередач, продуктовий магазин, зупинку транспорту, приватні господарські будівлі та гараж.

Крім того, у ДСНС повідомили подробиці щодо підриву енергетиків на міні, який стався вчора.

“Близько 15:30 у Харківському районі стався підрив автомобіля з працівниками “Харківобленерго” на протитанковій міні. Подія трапилась між селами Токарівка та Кочубеєвка під час проведення відновлювальних робіт на лініях електропередач. Внаслідок вибуху 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення”, – відзначили рятувальники.