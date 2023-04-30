13 населенных пунктов Харьковщины попали под огонь армии рф – Генштаб ВСУ

В 431 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили более 20 атак противника на этих участках фронта.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать некоторое количество войск в приграничных с Украиной районах рф.

В течение суток враг из миномета и артиллерии обстрелял населенные пункты Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Красное, Волчанск, Лошаково на Харьковщине.

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.