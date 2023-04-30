Live
  • Воскресенье 30.04.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

13 населенных пунктов Харьковщины попали под огонь армии рф – Генштаб ВСУ

Происшествия 18:51   30.04.2023
Оксана Якушко
13 населенных пунктов Харьковщины попали под огонь армии рф – Генштаб ВСУ

В 431 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили более 20 атак противника на этих участках фронта.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать некоторое количество войск в приграничных с Украиной районах  рф.

В течение суток враг из миномета и артиллерии обстрелял населенные пункты Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Красное, Волчанск, Лошаково на Харьковщине.

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Читайте также: РФ нанесла авиаудары по приграничным селам и городам Харьковщины — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:13
Шендерович попал в базу «Миротворца»: «Это наши ребята, да, они иногда убийцы»
08:33
Синегубов: Сегодня утром армия РФ ударила РСЗО по центру Купянска
07:55
РФ нанесла авиаудары по приграничным селам и городам Харьковщины — Генштаб ВСУ
16:51
Для предпринимателей Харьковщины обновили номера телефонов «горячей линии»
16:02
Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины эвакуировали 7 детей (видео)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «13 населенных пунктов Харьковщины попали под огонь армии рф – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 18:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 431 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".