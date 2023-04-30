13 населенных пунктов Харьковщины попали под огонь армии рф – Генштаб ВСУ
В 431 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили более 20 атак противника на этих участках фронта.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать некоторое количество войск в приграничных с Украиной районах рф.
В течение суток враг из миномета и артиллерии обстрелял населенные пункты Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Красное, Волчанск, Лошаково на Харьковщине.
В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 18:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 431 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".