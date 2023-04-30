13 населених пунктів Харківщини потрапили під вогонь армії рф – Генштаб ЗСУ

У 431 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог зосередився на наступі на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ.

Підрозділи сил оборони України протягом доби відбили більше 20 атак противника на цих ділянках фронту.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах російської федерації.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Лошакове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області.