РФ нанесли авіваудари по прикордонню на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Усього 17 населених пунктів Харківщини опинилися під ударами з боку армії рф, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник намагається наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби ВСУ відбили 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та цивільна інфраструктура.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області.