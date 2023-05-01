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11 населенных пунктов Харьковщины обстреляны из минометов и артиллерии — ГШ

Происшествия 18:43   01.05.2023
Елена Нагорная
11 населенных пунктов Харьковщины обстреляны из минометов и артиллерии — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах. На Харьковщине обстреляны населенные пункты Уды, Гоптовка, Стрелечья и Хатнее.

На Купянском направлении армия РФ наступательных действий не проводила. Обстрелам подверглись населенные пункты Фиголевка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 18:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".