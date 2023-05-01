11 населенных пунктов Харьковщины обстреляны из минометов и артиллерии — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах. На Харьковщине обстреляны населенные пункты Уды, Гоптовка, Стрелечья и Хатнее.
На Купянском направлении армия РФ наступательных действий не проводила. Обстрелам подверглись населенные пункты Фиголевка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".