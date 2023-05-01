11 населенных пунктов Харьковщины обстреляны из минометов и артиллерии — ГШ

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах. На Харьковщине обстреляны населенные пункты Уды, Гоптовка, Стрелечья и Хатнее.

На Купянском направлении армия РФ наступательных действий не проводила. Обстрелам подверглись населенные пункты Фиголевка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое.