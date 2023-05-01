Синегубов сообщил об обстреле Волчанска: ранен мужчина (фото)

Вследствие вражеского обстрела города Волчанск Харьковской области 1 мая ранен 57-летний мужчина — его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также он рассказал, что под огнем оккупантов находилось село Кучеровка Купянского района. Там получил ранения 65-летний гражданский. Его состояние — также средней тяжести.

Кроме того, в Купянском районе обстрелами повреждены по меньшей мере три частных дома и хозяйственные постройки.



Фото: Олег Синегубов