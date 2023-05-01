Синєгубов повідомив про обстріл Вовчанська: поранено чоловіка (фото)
Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 1 травня поранено 57-річного чоловіка – його ушпиталили у стані середньої тяжкості, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також він розповів, що під вогнем окупантів було село Кучерівка Куп’янського району. Там отримав поранення 65-річний цивільний. Його стан – також середньої тяжкості.
Крім того, у Куп’янському районі обстрілами пошкоджені щонайменше три приватні будинки та господарські споруди.
Фото: Олег Синєгубов
Читайте також: Доба за даними ЗСУ: Харківщину обстрілювали, над Україною збили 15 ракет
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про обстріл Вовчанська: поранено чоловіка (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 18:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 1 травня поранено 57-річного чоловіка – його ушпиталили у стані середньої тяжкості, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".