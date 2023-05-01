Синєгубов повідомив про обстріл Вовчанська: поранено чоловіка (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 1 травня поранено 57-річного чоловіка – його ушпиталили у стані середньої тяжкості, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також він розповів, що під вогнем окупантів було село Кучерівка Куп’янського району. Там отримав поранення 65-річний цивільний. Його стан – також середньої тяжкості.

Крім того, у Куп’янському районі обстрілами пошкоджені щонайменше три приватні будинки та господарські споруди.



Фото: Олег Синєгубов