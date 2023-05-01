11 населених пунктів Харківщини обстріляні з мінометів та артилерії – Генштаб

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ з мінометів та артилерії протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє.

На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове.