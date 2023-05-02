Армия РФ обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск и Потихоново.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое.