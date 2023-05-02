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Армия РФ обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии — Генштаб

Происшествия 18:29   02.05.2023
Елена Нагорная
Армия РФ обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск и Потихоново.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 18:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".