Армия РФ обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск и Потихоново.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".