Армія РФ обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії – Генштаб
Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з мінометів та артилерії протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 18:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з мінометів та артилерії протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".