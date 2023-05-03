17 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага за сутки — Генштаб

Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах РФ. Осуществил обстрелы населенных пунктов Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое.