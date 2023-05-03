17 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага за сутки — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах РФ. Осуществил обстрелы населенных пунктов Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".