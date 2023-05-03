17 населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога за добу – Генштаб

Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах РФ. Здійснив обстріли населених пунктів Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове.