Данные Генштаба ВСУ: ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины
В сводке Генштаба ВСУ — информация об обстреле 13 населенных пунктов Харьковской области.
«Враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск и Потихоново Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.
Также командование ВСУ проинформировало о том, что ночью Украину атаковали ударными дронами-камикадзе «Shahed-136/131». Информацию о последствиях этой атаки уточняют.
«За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — также отметили в ГШ.
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Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, средство ПВО, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов и еще одну важную цель, которую не называют.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ — информация об обстреле 13 населенных пунктов Харьковской области".