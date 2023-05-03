Ночью над Украиной сбили 21 «Шахед», но есть попадания (обновлено)

Украинская ПВО ночью уничтожила 21 «Шахед» над территорией страны. Уже известно, что дронами враг атаковал Киевскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области.

«В ночь на 3 мая 2023 года российские оккупанты совершили атаку Украины дронами-камикадзе иранского производства с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря. Всего оккупанты применили 26 ударных дронов «Shahed-136/131″. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным защитников неба, дроны сбивали в зонах ответственности воздушных командований «Центр», «Восток» и «Юг».

На данный момент об атаке по регионам сообщили Киевская городская военная администрация и Днепропетровская ОВА.

«Столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. Третьему за последние 6 дней! В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА «Shahed». По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Данные оперативной сводки на данный момент – без жертв и разрушений», — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Над Днепропетровщиной тем временем сбили семь иранских дронов, однако один все таки достиг цели.

«В Днепре повреждено админздание. Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали», — написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Позже о «прилете» по нефтебазе в Кропивницком сообщил начальник Кировоградской ОВА.

«В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу 3 шахеда «Герань-2″, атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий. Информация о повреждениях уточняется», – сообщил Андрей Райкович в telegram.

Информация о ситуации в других регионах уточняется.