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Вночі над Україною збили 21 “Шахед”, але є влучання (оновлено)

Події 07:43   03.05.2023
Оксана Горун
Вночі над Україною збили 21 “Шахед”, але є влучання (оновлено)

Українська ППО вночі знищила 21 “Шахед” над територією країни. Вже відомо, що дронами ворог атакував Київську, Кіровоградську та Дніпропетровську області.

У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів “Shahed-136/131”. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА“, – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними захисників неба, дрони збивали в зонах відповідальності повітряних командувань “Центр”, “Схід” та “Південь”.

Наразі про атаку по регіонах повідомили Київська міська військова адміністрація та Дніпропетровська ОВА.

“Столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Третього за останні 6 днів! Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА “Shahed”. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Над Дніпропетровщиною тим часом збили сім іранських дронів, однак один таки досяг цілі.

У Дніпрі пошкоджена адмінбудівля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці міста не постраждали“, – написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізніше про “приліт”  по нафтобазі в Кропивницькому повідомив начальник Кіровоградської ОВА.

“Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди “Герань-2″, атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється”, – повідомив Андрій Райкович у телеграмі.

Інформація щодо ситуації в інших регіонах уточнюється.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 07:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українська ППО вночі знищила 21 “Шахед” над територією країни. Вже відомо, що дронами ворог атакував Київську, Кіровоградську та Дніпропетровську області".