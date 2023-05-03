Вночі над Україною збили 21 “Шахед”, але є влучання (оновлено)

Українська ППО вночі знищила 21 “Шахед” над територією країни. Вже відомо, що дронами ворог атакував Київську, Кіровоградську та Дніпропетровську області.

“У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів “Shahed-136/131”. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА“, – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними захисників неба, дрони збивали в зонах відповідальності повітряних командувань “Центр”, “Схід” та “Південь”.

Наразі про атаку по регіонах повідомили Київська міська військова адміністрація та Дніпропетровська ОВА.

“Столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Третього за останні 6 днів! Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА “Shahed”. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Над Дніпропетровщиною тим часом збили сім іранських дронів, однак один таки досяг цілі.

“У Дніпрі пошкоджена адмінбудівля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці міста не постраждали“, – написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізніше про “приліт” по нафтобазі в Кропивницькому повідомив начальник Кіровоградської ОВА.

“Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди “Герань-2″, атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється”, – повідомив Андрій Райкович у телеграмі.

Інформація щодо ситуації в інших регіонах уточнюється.