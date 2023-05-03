Дані Генштабу ЗСУ: нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини

У зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про обстріли 13 населених пунктів Харківської області.

“Ворог обстріляв з артилерії населені пункти Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно задіював БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Також командування ЗСУ поінформувало про те, що вночі Україну атакували ударними дронами-камікадзе “Shahed-136/131”. Інформацію про наслідки цієї атаки уточнюють.

“Минулої доби противник завдав 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах“, – також зазначили у ГШ.

Авіація сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника. Ракетники та артилеристи уразили пункт управління, засіб ППО, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів та ще одну важливу ціль, яку не називають.