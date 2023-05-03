ДТП в Харьковской области: шесть пострадавших, среди них двое детей (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
2 мая в 21:50 в селе Станичное Красноградского района произошло ДТП. Водитель «Toyota Cruiser Prado» не справился с управлением, машина съехала на обочину и опрокинулась.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области. В автомобиле находились шесть пассажиров: женщины 32 и 33 лет, 34-летний мужчина, а также двое детей 7 и 11 лет.
Водителя и пассажиров госпитализировали с травмами разной степени тяжести, рассказали правоохранители.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 мая в 21:50 в селе Станичное Красноградского района произошло ДТП. Водитель «Toyota Cruiser Prado» не справился с управлением, машина съехала на обочину и опрокинулась.".