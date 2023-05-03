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ДТП в Харьковской области: шесть пострадавших, среди них двое детей (фото)

Происшествия 15:54   03.05.2023
Виктория Яковенко
ДТП в Харьковской области: шесть пострадавших, среди них двое детей (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

2 мая в 21:50 в селе Станичное Красноградского района произошло ДТП. Водитель «Toyota Cruiser Prado» не справился с управлением, машина съехала на обочину и опрокинулась.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области. В автомобиле находились шесть пассажиров: женщины 32 и 33 лет, 34-летний мужчина, а также двое детей 7 и 11 лет.

Водителя и пассажиров госпитализировали с травмами разной степени тяжести, рассказали правоохранители.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 15:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 мая в 21:50 в селе Станичное Красноградского района произошло ДТП. Водитель «Toyota Cruiser Prado» не справился с управлением, машина съехала на обочину и опрокинулась.".