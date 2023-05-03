ДТП в Харківській області: шість постраждалих, серед них двоє дітей (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
2 травня о 21:50 в селі Станичне Красноградського району сталася ДТП. Водій «Toyota Cruiser Prado» не впорався з керуванням, машина з’їхала на узбіччя та перекинулася.
Про це повідомили у Нацполіції в Харківській області. В автомобілі було шість пасажирів: жінки 32 і 33 років, 34-річний чоловік, а також двоє дітей 7 і 11 років.
Водія та пасажирів ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості, розповіли правоохоронці.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 травня о 21:50 в селі Станичне Красноградського району сталася ДТП. Водій «Toyota Cruiser Prado» не впорався з керуванням, машина з’їхала на узбіччя та перекинулася.".