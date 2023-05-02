“Мажорна” ДТП на Гагаріна: справу Миколи Харківського повернули в Харків

1 травня кримінальне провадження за обвинуваченням Миколи Харківського у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 383 КК України) повернулося до Червонозаводського райсуду Харкова з Ленінського райсуду Полтави, куди переносилося через вторгнення армії РФ.

Головуючою у справі визначено суддю Ганну Шиховцову, повідомляється на порталі Червонозаводського райсуду.

Нагадаємо, справу слухали у Червонозаводському райсуді Харкова з 4 січня 2022 року, після початку повномасштабної війни розгляд перенесли до Ленінського райсуду Полтави, а 23 листопада територіальну підсудність судових справ Червонозаводського райсуду Харкова було відновлено.

Нагадаємо також, 26 жовтня 2022 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові Infiniti, який їхав на червоне світло світлофора, врізався в Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. 16-річного Миколу Харківського затримали. Експерти встановили, що за кермом Infiniti в момент аварії був саме він. Також фахівці довели його осудність і те, що ДТП сталася внаслідок порушення ПДР. Підліток їхав зі швидкістю 180 км/год. Авто, яким керував Харківський, було справним.