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“Мажорна” ДТП на Гагаріна: справу Миколи Харківського повернули в Харків

Суспільство 20:33   02.05.2023
Олена Нагорна
“Мажорна” ДТП на Гагаріна: справу Миколи Харківського повернули в Харків

1 травня кримінальне провадження за обвинуваченням Миколи Харківського у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 383 КК України) повернулося до Червонозаводського райсуду Харкова з Ленінського райсуду Полтави, куди переносилося через вторгнення армії РФ.

Головуючою у справі визначено суддю Ганну Шиховцову, повідомляється на порталі Червонозаводського райсуду.

Нагадаємо, справу слухали у Червонозаводському райсуді Харкова з 4 січня 2022 року, після початку повномасштабної війни розгляд перенесли до Ленінського райсуду Полтави, а 23 листопада територіальну підсудність судових справ Червонозаводського райсуду Харкова було відновлено.

Нагадаємо також, 26 жовтня 2022 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові Infiniti, який їхав на червоне світло світлофора, врізався в Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. 16-річного Миколу Харківського затримали. Експерти встановили, що за кермом Infiniti в момент аварії був саме він. Також фахівці довели його осудність і те, що ДТП сталася внаслідок порушення ПДР. Підліток їхав зі швидкістю 180 км/год. Авто, яким керував Харківський, було справним.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 20:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 травня кримінальне провадження за обвинуваченням Миколи Харківського у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 383 КК України) повернулося до Червонозаводського райсуду Харкова з Ленінського райсуду Полтави, куди переносилося через вторгнення армії РФ.".