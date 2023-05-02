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«Мажорное» ДТП на Гагарина: дело Николая Харьковского вернули в Харьков 

Общество 20:33   02.05.2023
Елена Нагорная
«Мажорное» ДТП на Гагарина: дело Николая Харьковского вернули в Харьков 

1 мая уголовное производство по обвинению Николая Харьковского в совершении смертельного ДТП на проспекте Гагарина (ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 383 УК Украины) вернулось в Червонозаводский райсуд Харькова из Ленинского райсуда Полтавы, куда переносилось из-за вторжения армии РФ.

Председательствующей в деле определена судья Анна Шиховцова, сообщается на портале Червонозаводского райсуда.

Напомним, дело слушалось в Червонозаводском райсуде Харькова с 4 января 2022 года, после начала полномасштабной войны рассмотрение перенесли в Ленинский райсуд Полтавы, а 23 ноября территориальная подсудность судебных дел Червонозаводского райсуда Харькова была восстановлена.

Напомним также, 26 октября 2022 года на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове Infiniti, ехавший на красный свет светофора, на полной скорости врезался в Chevrolet. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. 16-летнего Николая Харьковского задержали. Эксперты установили, что за рулем Infiniti в момент аварии находился именно он. Также специалисты доказали его вменяемость и то, что ДТП произошло в результате нарушения ПДД. Подросток ехал со скоростью 180 км/ч. Infiniti, которым управлял Харьковский, был исправен.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 20:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 мая уголовное производство по обвинению Николая Харьковского в совершении смертельного ДТП на проспекте Гагарина (ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 383 УК Украины) вернулось в Червонозаводский райсуд Харькова из Ленинского райсуда Полтавы, куда переносилось из-за вторжения армии РФ.".