Синегубов показал последствия обстрелов Харьковщины: есть разрушения (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в различных населенных пунктах области повреждены сельхозпредприятие, многоквартирные и частные дома, есть раненая.

«За прошедшие сутки враг обстреливал мирное население и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов», — сообщил начальник ХОВА в telegram.

Так, по данным Синегубова, по селу Гурьев Казачок Богодуховского враг ударил из РСЗО. Повреждено помещение сельхозпредприятия. В Ольховатке Купянского района под обстрел попали два многоквартирных и три частных дома.

«В с. Петропавловка Купянского района из-за обстрелов получила ранения и была госпитализирована 73-летняя женщина. В селе повреждены два жилых дома. В с. Бочковое Чугуевского района также было повреждено частное домовладение», — перечислил начальник ХОВА.

О сбитии или «прилетах» дронов на Харьковщине Синегубов ничего не сообщил. Напомним, ночью по Украине армия РФ запустила 26 «Шахедов», 21 из них сбила ПВО. Известно о «прилетах» в Днепропетровской и Кировоградской областях.