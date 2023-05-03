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Синегубов показал последствия обстрелов Харьковщины: есть разрушения (фото)

Происшествия 08:40   03.05.2023
Оксана Горун
Синегубов показал последствия обстрелов Харьковщины: есть разрушения (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в различных населенных пунктах области повреждены сельхозпредприятие, многоквартирные и частные дома, есть раненая.

«За прошедшие сутки враг обстреливал мирное население и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов», — сообщил начальник ХОВА в telegram.

Так, по данным Синегубова, по селу Гурьев Казачок Богодуховского враг ударил из РСЗО. Повреждено  помещение сельхозпредприятия. В Ольховатке Купянского района под обстрел попали два многоквартирных и три частных дома.

«В с. Петропавловка Купянского района из-за обстрелов получила ранения и была госпитализирована 73-летняя женщина. В селе повреждены два жилых дома. В с. Бочковое Чугуевского района также было повреждено частное домовладение», — перечислил начальник ХОВА.

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    • О сбитии или «прилетах» дронов на Харьковщине Синегубов ничего не сообщил. Напомним, ночью по Украине армия РФ запустила 26 «Шахедов», 21 из них сбила ПВО. Известно о «прилетах» в Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 08:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в различных населенных пунктах области повреждены сельхозпредприятие, многоквартирные и частные дома, есть раненая".