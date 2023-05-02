Россияне утром обстреляли Харьковщину: есть раненая

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрел утром попало село Петропавловка Купянского района.

«Сегодня утром российские оккупанты снова обстреливали пограничные населенные пункты области. К сожалению, страдают мирные люди. Под вражескими ударами было с. Петропавловка Купянского района. По предварительным данным, осколочное ранение получила 73-летняя женщина. Сейчас медики оказывают потерпевшей всю необходимую помощь», — написал Синегубов в telegram.

Ранее он сообщал о двух раненых за прошедшие сутки — в Купянском районе и Волчанске.