Live
  • Вторник 02.05.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.27
    • 🟢

Россияне утром обстреляли Харьковщину: есть раненая

Происшествия 10:25   02.05.2023
Оксана Горун
Россияне утром обстреляли Харьковщину: есть раненая Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрел утром попало село Петропавловка Купянского района.

«Сегодня утром российские оккупанты снова обстреливали пограничные населенные пункты области. К сожалению, страдают мирные люди. Под вражескими ударами было с. Петропавловка Купянского района. По предварительным данным, осколочное ранение получила 73-летняя женщина. Сейчас медики оказывают потерпевшей всю необходимую помощь», — написал Синегубов в telegram.

  • Читайте также: Синегубов: Сегодня утром армия РФ ударила РСЗО по центру Купянска

    • Ранее он сообщал о двух раненых за прошедшие сутки — в Купянском районе и Волчанске.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:28
    Синегубов сообщил о двух раненых за сутки на Харьковщине
    18:26
    Синегубов сообщил об обстреле Волчанска: ранен мужчина (фото)
    14:41
    1 мая армия РФ ударила по Купянщине: ранен мужчина – прокуратура (фото)
    11:53
    Синегубов рассказал, как восстанавливают ЛЭП на Харьковщине (видео)
    09:55
    В Харькове решили, как определять предприятия для бронирования от мобилизации

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне утром обстреляли Харьковщину: есть раненая»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 10:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрел утром попало село Петропавловка Купянского района".