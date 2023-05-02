Россияне утром обстреляли Харьковщину: есть раненая
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрел утром попало село Петропавловка Купянского района.
«Сегодня утром российские оккупанты снова обстреливали пограничные населенные пункты области. К сожалению, страдают мирные люди. Под вражескими ударами было с. Петропавловка Купянского района. По предварительным данным, осколочное ранение получила 73-летняя женщина. Сейчас медики оказывают потерпевшей всю необходимую помощь», — написал Синегубов в telegram.
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Ранее он сообщал о двух раненых за прошедшие сутки — в Купянском районе и Волчанске.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрел утром попало село Петропавловка Купянского района".