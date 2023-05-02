Росіяни уранці обстріляли Харківщину: є поранена

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстріл уранці потрапило село Петропавлівка Куп’янського району.

“Сьогодні зранку російські окупанти знову обстрілювали прикордонні населені пункти області. На жаль, потерпають мирні люди. Під ворожими ударами було с. Петропавлівка Куп’янського району. За попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка. Зараз медики надають потерпілій усю необхідну допомогу“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше він повідомляв про двох поранених минулої доби – в Куп’янському районі та Вовчанську.