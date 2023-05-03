Синєгубов показав наслідки обстрілів Харківщини: є руйнування (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в різних населених пунктах області пошкоджено сільгосппідприємство, багатоквартирні та приватні будинки, є поранена.
“Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Богодухівського районів”, – повідомив начальник ХОВА в телеграмі.
Так, за даними Синєгубова, по селу Гур’єв Козачок Богодухівського району ворог вдарив із РСЗВ. Пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. У Вільхуватці Куп’янського району під обстріл потрапили два багатоквартирні та три приватні будинки.
“У с. Петропавлівка Куп’янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки. У с. Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння“, – перерахував начальник ХОВА.
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Про збиття чи “прильоти” дронів на Харківщині Синєгубов нічого не повідомив. Нагадаємо, вночі по Україні армія РФ запустила 26 “Шахедів”, 21 з них збила ППО. Відомо про “прильоти” у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 08:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в різних населених пунктах області пошкоджено сільгосппідприємство, багатоквартирні та приватні будинки, є поранена".