Синєгубов показав наслідки обстрілів Харківщини: є руйнування (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в різних населених пунктах області пошкоджено сільгосппідприємство, багатоквартирні та приватні будинки, є поранена.

“Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Богодухівського районів”, – повідомив начальник ХОВА в телеграмі.

Так, за даними Синєгубова, по селу Гур’єв Козачок Богодухівського району ворог вдарив із РСЗВ. Пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. У Вільхуватці Куп’янського району під обстріл потрапили два багатоквартирні та три приватні будинки.

“У с. Петропавлівка Куп’янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки. У с. Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння“, – перерахував начальник ХОВА.

Про збиття чи “прильоти” дронів на Харківщині Синєгубов нічого не повідомив. Нагадаємо, вночі по Україні армія РФ запустила 26 “Шахедів”, 21 з них збила ППО. Відомо про “прильоти” у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.