Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах 18 населенных пунктов на Харьковщине

Наступательных действий на Купянском направлении враг не ведет. На Слобожанском — сохраняет присутствие у госграницы, проинформировал Генштаб.

«За прошедшие сутки противник по артиллерии и минометам обстрелял населенные пункты Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По данным ГШ, за сутки враг нанес по Украине два ракетных и 68 авиационных ударов, а также произвел 67 обстрелов из РСЗО. Командование Воздушных сил ВСУ уточнило, что ночью по Украине произвели атаку 24 «Шахедами», 18 из них сбили.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также четыре – по ЗРК противника. Ракетчики и артиллеристы ударили по району сосредоточения оккупантов, станции РЭБ, ЗРК, трем артиллерийским подразделениям на их огневых позициях, а также трем складам боеприпасов и ГСМ.

Попытки наступать россияне продолжают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки Силы обороны отразили 40 вражеских атак.