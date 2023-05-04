Пытались отомстить: ночью над Украиной сбили 18 «Шахедов» с «приветами» из РФ
Враг ночью очередной раз атаковал Украину ударными беспилотниками. Командование воздушных сил ВСУ сообщило, что 18 из 24 «Шахедов» сбили. А в ОК «Південь» показали надписи на обломках.
Судя по надписям на сбитых вражеских БПЛА россияне пытались отомстить «за Москву» и «за Кремль». Однако ни один из их беспилотников не достиг какой-либо цели в столице Украины — Киеве.
«Этой ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице. В столице тревога продолжалась свыше 3,5 часа. Рашисты совершили нападение на Киев с применением баражирующих беприприпасов типа «Shahed» и ракет, вероятно баллистического типа. Окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются. По оперативным сводкам – без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры», — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Он отметил, что в нескольких районах столицы упали обломки сбитых беспилотников. Однако информация о возникшем в результате пожаре не подтвердилась.
Обломки беспилотников собирали и на юге Украины. Фото ОК «Південь» опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, подписав: «Их «за москву» со временем превратится в «На москву».
Читайте также: Беспилотники над Кремлем: CNN проанализировала видео, Укрпочта выпустит марку
Позже он сообщил, что вражеская атака отбита, а важная инфраструктура работает.
Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что всего по Украине выпустили ночью 24 «Шахеда». 18 из них уничтожили.
«Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины. Применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований «Юг» и «Центр», — отметили защитники неба.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пытались отомстить: ночью над Украиной сбили 18 «Шахедов» с «приветами» из РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ночью очередной раз атаковал Украину ударными беспилотниками. Командование воздушных сил ВСУ сообщило, что 18 из 24 «Шахедов» сбили. А в ОК «Південь» показали надписи на обломках".