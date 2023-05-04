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Пытались отомстить: ночью над Украиной сбили 18 «Шахедов» с «приветами» из РФ

Происшествия 07:32   04.05.2023
Оксана Горун
Пытались отомстить: ночью над Украиной сбили 18 «Шахедов» с «приветами» из РФ Фото: ОК «Південь»

Враг ночью очередной раз атаковал Украину ударными беспилотниками. Командование воздушных сил ВСУ сообщило, что 18 из 24 «Шахедов» сбили. А в ОК «Південь» показали надписи на обломках.

Судя по надписям на сбитых вражеских БПЛА россияне пытались отомстить «за Москву» и «за Кремль». Однако ни один из их беспилотников не достиг какой-либо цели в столице Украины — Киеве.

«Этой ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице. В столице тревога продолжалась свыше 3,5 часа. Рашисты совершили нападение на Киев с применением баражирующих беприприпасов типа «Shahed» и ракет, вероятно баллистического типа. Окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются. По оперативным сводкам – без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры», — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что в нескольких районах столицы упали обломки сбитых беспилотников. Однако информация о возникшем в результате пожаре не подтвердилась.

Обломки беспилотников собирали и на юге Украины. Фото ОК «Південь» опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, подписав: «Их «за москву» со временем превратится в «На москву».

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Позже он сообщил, что вражеская атака отбита, а важная инфраструктура работает.

Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что всего по Украине выпустили ночью 24 «Шахеда». 18 из них уничтожили.

«Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины. Применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований «Юг» и «Центр», — отметили защитники неба.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 07:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ночью очередной раз атаковал Украину ударными беспилотниками. Командование воздушных сил ВСУ сообщило, что 18 из 24 «Шахедов» сбили. А в ОК «Південь» показали надписи на обломках".