Беспилотники над Кремлем: CNN проанализировала видео, Укрпочта выпустит марку

Телекомпания CNN проанализировала видеозаписи атаки беспилотников на Кремль 3 мая и подтвердила заявление российских властей о пролете двух дронов, при этом издание не обнаружило никаких доказательств причастности Украины.

Как пишет CNN, видео, на котором видно, как над Кремлем поднимается дым, появилось в местном Telegram-канале в 2:37 по местному времени. Первые сообщения об инциденте со ссылкой на Кремль поступили через российские государственные СМИ «ТАСС» и «РИА» около 14:30 — примерно через 12 часов.

Вскоре в социальных сетях стало распространяться еще одно видео, на котором запечатлен момент взрыва беспилотника над Кремлем. Два человека забираются на купол с фонариками и пригибаются прямо перед моментом взрыва. Этих людей нет на первом видео, но они появляются на втором, что позволяет предположить, что они реагировали на пожар, вызванный первым дроном.

Издание проанализировало видео, опубликованные российским государственным каналом «ТВЦ». На них два дрона летят с разных направлений с интервалом в несколько минут, исходя из времени, отображаемого на часах на соседней Спасской башне. Первый беспилотник был замечен над Кремлем в 2:27. Он взорвался над Сенатским дворцом, после чего на его крыше вспыхнул пожар. Второй беспилотник был зафиксирован в 2:43, и его обломки упали на территорию Кремля. То есть, первый дрон вызвал пожар в верхней части купола, а второй взорвался в воздухе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не упомянул инцидент во время разговора с журналистами около 12:30.

Спустя два часа в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники «пытались нанести удар» по кремлевской резиденции президента РФ Путина. Атаку Кремль назвал «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России». Как сообщило прокремлевское издание «РИА Новости», было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «теракт».

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки. На рабочем эскизе изображен украинский военный, который смотрит, как над Кремлем летит беспилотник.

“Завтра утром объявим о запуске новой марки. Какой, когда и где — подождите. Но, уверен, кому-то «за поребриком» очень понравится. А пока, как говорится, «рабочие эскизы», — пишет Смелянский.