Безпілотники над Кремлем: CNN проаналізувала відео, Укрпошта випустить марку

Телекомпанія CNN проаналізувала відеозаписи атаки безпілотників на Кремль 3 травня та підтвердила заяву російської влади про проліт двох дронів, при цьому видання не виявило жодних доказів причетності України.

Як пише CNN, відео, на якому видно, як над Кремлем здіймається дим, з’явилося в місцевому Telegram-каналі о 2:37 за місцевим часом. Перші повідомлення про інцидент із посиланням на Кремль надійшли через російські державні ЗМІ “ТАСС” та “РИА” близько 14:33 — приблизно за 12 годин.

Незабаром після появи перших повідомлень у ЗМІ соцмережами стало ширитися ще одне відео, на якому є момент вибуху безпілотника над Кремлем. Двоє людей забираються на купол із ліхтариками та пригинаються просто перед вибухом. Цих людей немає на першому відео, але вони з’являються на другому, що дозволяє припустити, що вони реагували на пожежу, спричинену першим дроном.

Видання проаналізувало відеоролики, опубліковані російським державним каналом “ТВЦ”, на яких два дрони летять з різних напрямків з інтервалом у кілька хвилин, виходячи з часу, що відображається на годиннику на сусідній Спаській вежі. Перший безпілотник був помічений над Кремлем о 2:27. Він вибухнув над Сенатським палацом, після чого на його даху спалахнула пожежа. Другий безпілотник був зафіксований о 2:43, його уламки впали на територію Кремля. Тобто перший дрон викликав пожежу у верхній частині купола, а другий вибухнув у повітрі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не згадав інцидент під час звичайної буденної розмови з журналістами близько 12:30.

За дві години у пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники “намагалися завдати удару” по кремлівській резиденції президента РФ Путіна. Атаку Кремль назвав “спланованою терористичною акцією” та “замахом на президента Росії”. Як повідомило прокремлівське видання “РИА Новости”, кримінальна справа порушена за статтею 205 КК РФ “теракт”.

Гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки. На робочому ескізі зображено українського військового, який дивиться, як над Кремлем летить безпілотник.

“Завтра вранці оголосимо про запуск нової марки. Якої, коли та де – почекайте. Але, впевнений, комусь «за поребриком» дуже сподобається. А поки – як то кажуть, «робочі ескізи», – пише Смілянський.