Намагалися помститися: вночі над Україною збили 18 “Шахедів” із “привітами”

Ворог вночі вкотре атакував Україну ударними безпілотниками. Командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що 18 із 24 “Шахедів” збили. А в ОК “Південь” показали написи на уламках.

Судячи з написів на збитих ворожих БПЛА, росіяни намагалися помститися “за Москву” і “за Кремль”. Проте жоден із їхніх безпілотників не досяг жодної цілі в столиці України – Києві.

“Цієі ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. У столиці тривога тривала понад 3,5 години. Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих боєприпасів типу “Shahed” та ракет, ймовірно балістичного типу. (Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків). За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються. За оперативними зведеннями – без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що у кількох районах столиці впали уламки збитих безпілотників. Однак інформація про пожежу не підтвердилася.

Уламки безпілотників збирали й на півдні України. Фото ОК “Південь” опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук, підписавши: “Їхнє “за москву” перетвориться з часом “На москву”.

Пізніше він повідомив, що ворожа атака була відбита, а важлива інфраструктура працює.

Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що всього по Україні випустили вночі 24 “Шахеди”. 18 із них знищили.

“Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань “Південь” та “Центр”, – зазначили захисники неба.