Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли 18 населених пунктів на Харківщині

Наступальних дій на Куп’янському напрямку ворог не веде. На Слобожанському зберігає присутність біля держкордону, проінформував Генштаб.

“Протягом минулої доби противник з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області“, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними ГШ, за добу ворог завдав по Україні два ракетних та 68 авіаційних ударів, а також здійснив 67 обстрілів з РСЗВ. Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що вночі Україну атакували 24 “Шахедами”, 18 з них збили.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також чотири – по ЗРК противника. Ракетники та артилеристи вдарили по району зосередження окупантів, станції РЕБ, ЗРК, трьом артилерійським підрозділам на їх вогневих позиціях, а також трьом складам боєприпасів та ПММ.

Спроби наступати росіяни продовжують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу Сили оборони відбили 40 ворожих атак.