В Генштабе рассказали, какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из артиллерии и минометов в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Караичное, Бочковое и Бударки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах 18 населенных пунктов на Харьковщине