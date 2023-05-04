В Генштабе рассказали, какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине
Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из артиллерии и минометов в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Караичное, Бочковое и Бударки.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 18:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из артиллерии и минометов в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".