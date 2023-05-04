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В Генштабе рассказали, какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине

Происшествия 18:48   04.05.2023
Елена Нагорная
В Генштабе рассказали, какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из артиллерии и минометов в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Караичное, Бочковое и Бударки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах 18 населенных пунктов на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из артиллерии и минометов в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".