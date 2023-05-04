У Генштабі розповіли, які населені пункти обстріляв ворог на Харківщині

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ з артилерії та мінометів протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв населені пункти Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове та Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове.