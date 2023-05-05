18 населенных пунктов Харьковщины были под ударами армии РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Белгородской области. На Харьковщине обстреляны Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное и Старица.

На Купянском направлении обстрелам захватчиков подверглись населенные пункты Бологовка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка.