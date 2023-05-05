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18 населенных пунктов Харьковщины были под ударами армии РФ — Генштаб

Происшествия 18:42   05.05.2023
Елена Нагорная
18 населенных пунктов Харьковщины были под ударами армии РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Белгородской области. На Харьковщине обстреляны Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное и Старица.

На Купянском направлении обстрелам захватчиков подверглись населенные пункты Бологовка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка.

Читайте также: На Харьковщине под обстрелами оказалось более 20 населенных пунктов — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 18:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".