18 населенных пунктов Харьковщины были под ударами армии РФ — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Белгородской области. На Харьковщине обстреляны Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное и Старица.
На Купянском направлении обстрелам захватчиков подверглись населенные пункты Бологовка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка.
Читайте также: На Харьковщине под обстрелами оказалось более 20 населенных пунктов — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «18 населенных пунктов Харьковщины были под ударами армии РФ — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 18:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ из минометов и артиллерии в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".