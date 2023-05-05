18 населених пунктів Харківщини були під ударами армії РФ – Генштаб

Райони щонайменше 18 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ з мінометів та артилерії протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області. На Харківщині обстріляні Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук’янці, Нескучне та Стариця.

На Куп’янському напрямку обстрілів загарбників зазнали населені пункти Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка.