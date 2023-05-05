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На Харьковщине спасатели не смогли потушить загоревшийся из-за обстрела дом

Происшествия 08:50   05.05.2023
Оксана Горун
На Харьковщине спасатели не смогли потушить загоревшийся из-за обстрела дом

Частный дом горел в приграничном селе Ветеринарное Харьковского района.

«В 05:53 04 мая враг попал из артиллерии в частное домовладение в с. Ветеринарное Харьковского района. В результате обстрела загорелся жилой дом. Подразделения ГСЧС не имели возможности попасть на место пожара из-за высокой вероятности повторных вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Это был единственный пожар, возникший из-за вражеских обстрелов, о котором стало известно за минувшие сутки. Всего же спасатели тушили 11 пожаров. Кроме того, дважды они выезжали места «прилетов».

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«Попадания зафиксированы на территории Купянского района. В с. Ольховатка Великобурлукской ТГ поврежден жилой дом, а в с. Новоосиновое Куриловской ТГ – забор частного домовладения», — отметили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 08:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частный дом горел в приграничном селе Ветеринарное Харьковского района".