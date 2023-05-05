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На Харківщині ДСНС не змогла загасити будинок, що спалахнув через обстріл

Події 08:50   05.05.2023
Оксана Горун
На Харківщині ДСНС не змогла загасити будинок, що спалахнув через обстріл

Будинок горів у прикордонному селі Ветеринарне Харківського району.

“О 05:53 04 травня ворог поцілив з артилерії у приватне домоволодіння в с. Ветеринарне Харківського району. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок. Підрозділи ДСНС не мали змоги потрапити на місце пожежі через високу ймовірність повторних ворожих обстрілів”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Це була єдина пожежа, що виникла через ворожі обстріли, про яку стало відомо за минулу добу. Усього ж рятувальники гасили 11 пожеж. Крім того, двічі вони виїжджали на місця “прильотів”.

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“Влучання зафіксовані на території Куп’янського району. У с. Вільхуватка Великобурлуцької ТГ пошкоджено житловий будинок, а в с. Новоосинове Курилівської ТГ – паркан приватного домоволодіння”, – зазначили в ДСНС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 08:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок горів у прикордонному селі Ветеринарне Харківського району".