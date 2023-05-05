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Полиция ищет жертв и свидетелей зверств российских оккупантов на Изюмщине

Общество 18:20   05.05.2023
Елена Нагорная
Полиция ищет жертв и свидетелей зверств российских оккупантов на Изюмщине Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Следователи проводят досудебное расследование по фактам жестокого обращения с гражданскими военными РФ в городе Изюм и Изюмском районе Харьковской области.

События происходили в период оккупации в помещении райотдела полиции по адресу: город Изюм, пер. Георгиевский, 4, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Если вы владеете какой-либо информацией, пострадали в результате противоправных действий оккупантов или имеете фото- или видеодоказательства их противоправных действий — пишите в комментарии, в Telegram @Slidstvo_Police_Kharkiv_bot или обратитесь в ближайшее отделение полиции», — пишут правоохранители.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи проводят досудебное расследование по фактам жестокого обращения с гражданскими военными РФ в городе Изюм и Изюмском районе Харьковской области. ".