Полиция ищет жертв и свидетелей зверств российских оккупантов на Изюмщине
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Следователи проводят досудебное расследование по фактам жестокого обращения с гражданскими военными РФ в городе Изюм и Изюмском районе Харьковской области.
События происходили в период оккупации в помещении райотдела полиции по адресу: город Изюм, пер. Георгиевский, 4, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Если вы владеете какой-либо информацией, пострадали в результате противоправных действий оккупантов или имеете фото- или видеодоказательства их противоправных действий — пишите в комментарии, в Telegram @Slidstvo_Police_Kharkiv_bot или обратитесь в ближайшее отделение полиции», — пишут правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи проводят досудебное расследование по фактам жестокого обращения с гражданскими военными РФ в городе Изюм и Изюмском районе Харьковской области. ".