Поліція шукає жертв і свідків звірств російських окупантів на Ізюмщині
Слідчі проводять досудове розслідування за фактами жорстокого поводження з цивільними військовими РФ у місті Ізюм та Ізюмському районі Харківської області.
Події відбувалися у період окупації у приміщенні райвідділу поліції за адресою: місто Ізюм, пров. Георгіївський, 4, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Якщо ви володієте якоюсь інформацією, постраждали внаслідок протиправних дій окупантів або маєте фото- або відеодокази їхніх протиправних дій – пишіть у коментарі, у Telegram @Slidstvo_Police_Kharkiv_bot або зверніться до найближчого відділення поліції”, – пишуть правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 18:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі проводять досудове розслідування за фактами жорстокого поводження з цивільними військовими РФ у місті Ізюм та Ізюмському районі Харківської області. ".