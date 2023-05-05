Поліція шукає жертв і свідків звірств російських окупантів на Ізюмщині

Слідчі проводять досудове розслідування за фактами жорстокого поводження з цивільними військовими РФ у місті Ізюм та Ізюмському районі Харківської області.

Події відбувалися у період окупації у приміщенні райвідділу поліції за адресою: місто Ізюм, пров. Георгіївський, 4, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Якщо ви володієте якоюсь інформацією, постраждали внаслідок протиправних дій окупантів або маєте фото- або відеодокази їхніх протиправних дій – пишіть у коментарі, у Telegram @Slidstvo_Police_Kharkiv_bot або зверніться до найближчого відділення поліції”, – пишуть правоохоронці.