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Поліція шукає жертв і свідків звірств російських окупантів на Ізюмщині

Суспільство 18:20   05.05.2023
Олена Нагорна
Поліція шукає жертв і свідків звірств російських окупантів на Ізюмщині

Слідчі проводять досудове розслідування за фактами жорстокого поводження з цивільними військовими РФ у місті Ізюм та Ізюмському районі Харківської області.

Події відбувалися у період окупації у приміщенні райвідділу поліції за адресою: місто Ізюм, пров. Георгіївський, 4, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Якщо ви володієте якоюсь інформацією, постраждали внаслідок протиправних дій окупантів або маєте фото- або відеодокази їхніх протиправних дій – пишіть у коментарі, у Telegram @Slidstvo_Police_Kharkiv_bot або зверніться до найближчого відділення поліції”, – пишуть правоохоронці.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 18:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі проводять досудове розслідування за фактами жорстокого поводження з цивільними військовими РФ у місті Ізюм та Ізюмському районі Харківської області. ".