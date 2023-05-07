За сутки на Харьковщине нет пострадавших в результате обстрелов — Тимошко

За прошедшие сутки правоохранители зафиксировали факты повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов. Граждане не пострадали. Следователи открыли уголовные производства.

Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

В течение суток правоохранители:

— зарегистрировали и оперативно обработали 1064 обращения о правонарушениях и событиях;

— по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 64 человека;

— на блокпостах совместно с военнослужащими проверили более 1600 транспортных средств;

— разоблачили 3 факта незаконного оборота наркотиков;

— составили 11 административных протоколов за нарушение ПДД: 2 — за управление автомобилями в состоянии опьянения, 3 — за управление автомобилями без соответствующих документов, 6 — за превышение скорости.