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За сутки на Харьковщине нет пострадавших в результате обстрелов — Тимошко

Общество 08:00   07.05.2023
Елена Нагорная
За сутки на Харьковщине нет пострадавших в результате обстрелов — Тимошко

За прошедшие сутки правоохранители зафиксировали факты повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов. Граждане не пострадали. Следователи открыли уголовные производства.

Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

В течение суток правоохранители:
— зарегистрировали и оперативно обработали 1064 обращения о правонарушениях и событиях;
— по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 64 человека;
— на блокпостах совместно с военнослужащими проверили более 1600 транспортных средств;
— разоблачили 3 факта незаконного оборота наркотиков;
— составили 11 административных протоколов за нарушение ПДД: 2 — за управление автомобилями в состоянии опьянения, 3 — за управление автомобилями без соответствующих документов, 6 — за превышение скорости.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 08:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки правоохранители зафиксировали факты повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов. Граждане не пострадали. Следователи открыли уголовные производства.".